Zo ziet het graffitistraatje eruit, 1 dag nadat het wit werd geschilderd Jill Dhondt

05 maart 2020

15u59 0 Gent Het iconische Graffitistraatje werd Het iconische Graffitistraatje werd gisteren hagelwit geschilderd. Het ging om een stunt van het Gents Universiteitsmuseum dat hun eigen opening eind maart in de verf wou zetten. Enige controverse en een dag later, bevat het straatje weer heel wat kleur.

Een dag nadat de Werregarenstreet van kop tot teen overschilderd werd met witte verf, ziet het er al helemaal anders uit. Het straatje werd in het wit gehuld als ode aan een leeg blad, het beginpunt voor een wetenschapper. Van daaruit gaan ze proberen, falen, herbeginnen en soms slagen.

Rond dat proces werkt het Gents Universiteitsmuseum, dat eind maart de deuren opent. “De boodschap die we wilden meegeven is er één van herbeginnen om nieuwe inzichten te vergaren”, zei Marjan Doom, directeur van het GUM. Om dezelfde reden werd van het Graffitistraatje een blank canvas gemaakt. Aan enkele straatkunstenaars werd gevraagd om de witte muren meteen een verse invulling te geven.

Controverse

De stunt maakte enige controverse los, zo postte de cartoonist Lectrr op Twitter: “Niets creatiefs aan het verwijderen van de creativiteit van anderen.” Rick Molyneux, een van de straatkunstenaars, ziet het anders: “Omdat we de spanning erin wilden houden, hebben we de muren plots wit gezet. Sommigen dachten dat we het daarbij zouden laten, maar dat is niet gebeurd. We hebben het straatje eerst ‘proper’ gezet, en in een tweede fase ingevuld tijdens een graffiti jam. De kwaliteit van de werken was de laatste jaren enorm verloederd, we wilden een nieuwe start. Het was de bedoeling dat er opnieuw kwalitatief werk kwam, en wij hebben daarvoor de eerste aanzet gegeven. Vanaf nu hopen we dat straatkunstenaars weer kritischer zullen nadenken vooraleer ze hun spuitbussen openzetten. Mijn boodschap is steeds: draag bij aan de omgeving.”

Openbare ruimte als billboard

Lectrr was evenzeer gekant tegen het idee om het straatje te gebruiken als reclameplatform. “Dat is een terechte opmerking”, geeft Rick aan, “zelf ben ik ook bezorgd over de commercialisering van de publieke ruimte. Maar het ging om een stunt van een museum dat aanzet tot anders denken, niet om het verkopen van wasproducten of sneeuwvakanties. Moest dat het geval geweest zijn, had ik zelf wel twee keer nagedacht.”