Zo ziet designhotel Yalo in vroeger shoppingcentrum Braempoort eruit Jill Dhondt Didier Verbaere

10 juli 2020

Het winkelcomplex op de hoek van de Brabantdam en het François Laurentplein stond acht jaar leeg. Eind vorig jaar begonnen de werken om het gekraakte pand om te vormen naar een designhotel. Het hotel gaat nu de laatste bouwfase in en plant begin 2021 de deuren te openen. Een naam en binnenbeelden waren nog niet vrijgegeven, tot nu.

Het kind heeft dus een naam: Yalo. Dat is een verbastering van de uitspraak ‘Ja Alloo’, wat Gentenaars zeggen wanneer ze verwonderd of aangenaam verrast zijn. Voor eigenaar Joris Van Duffel was het erg belangrijk dat er een link was met de stad en haar bewoners. “Yalo zal er zijn voor toeristen en zakenmensen maar ook voor de Gentenaars zelf”, legt hij uit. “De naam klinkt tegelijk lokaal en vertrouwd, maar bekt ook goed in het Engels of andere talen.” De slogan ‘Urban Boutique Hotel’ verwijst dan weer naar het kosmopolitische karakter.

Van Duffel is trots dat de eindstreep in zicht is na een boeiende race. “De ruwbouwfase is zo goed als afgerond”, zegt hij. “De ramen en gevel zijn al vervangen, en ook het indrukwekkende glazen dak van het vroegere winkelcenter is vernieuwd.”

Dakterras

De ruwbouwfase omvatte niet gewoon een grondige renovatie van het pad, maar een complete verandering van de structuur van het gebouw. Het complex dat kantoren en winkels bevatte, werd omgevormd naar een hotel met een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. Bovenop het gebouw werd een zevende verdieping gebouwd met veel glas en een dakterras van 480 vierkante meter. De grijsbruine gevel werd vervangen door witte natuursteen. Binnen komen er 92 designkamers, een lobby met cocktailbar, een restaurant onder leiding van Sam D’Huyvetter van het Pakhuis, vergaderzalen, conferentiezaal en een coworking space. “Een plek van Gentenaars voor Gentenaars en bezoekers.”