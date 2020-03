Zo toon je aan hamsteraars dat er genoeg wc-rollen zijn...

Cedric Matthys

14 maart 2020

16u40 438 Gent Hoewel de eerste hamsterwoede achter de rug is, blijven winkels erop hameren dat er geen schaarste heerst. In een Gentse Delhaize deden ze dat op een wel erg ludieke manier. Ze stapelden de wc-rollen tot in het midden van de gang.

“Hamsteren? Nergens voor nodig!” Het is een mantra dat de supermarkten al dagenlang herhalen, maar in de Delhaize in de Tentoonstellingslaan voegen ze nu de daad bij het woord. In de buurtsupermarkt in de Gentse Zuidbuurt stapelden medewerkers de toiletrollen torenhoog om de klanten te tonen dat er echt geen probleem is. “Er is voldoende van alles", verzekerde Dominique Michel, de CEO van koepelorganisatie Comeos, eerder aan onze krant. “Geef ons de tijd om de producten van de entrepots naar de supermarkten te krijgen”, zei hij.

