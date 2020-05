Zo schoon is Gent in quarantainestilte: metalband Amenra schuift zware gitaren aan de kant en covert ‘De zotte morgen’ LH

05 mei 2020

12u34 0 Gent Hoe schoon Gent in quarantainestilte kan zijn, bewijst een net verschenen videoclip van de Gentse metalband Amenra. Daarin gaat de storm van gitaren liggen voor een prachtige cover van “De zotte morgen” van zanger Zjef Vanuytsel. Het contrast tussen de lege stad en de drukte die in het lied beschreven worden kan haast niet groter zijn.

Vier jaar geleden bracht Amenra al een eigen, verstilde versie uit van “Het dorp”. “De zotte morgen” is opgenomen tijdens dezelfde sessie. “Tijdens één van mijn nachtelijke loopsessies door Gent besefte ik: het is het moment om daar nu een clip bij te draaien”, zegt zanger Colin H. Van Eeckhout. “Dan ben ik met Jens Vranckx van het Gentse productiehuis Spookstad, die ook de visuals bij Amenra doet, ‘s nachts gaan filmen. De leegte in het centrum was ongelooflijk. In normale omstandigheden kom je op een weekenddag altijd nog iemand tegen. Ik had het nog nooit meegemaakt.”

Magisch

Van Eeckhout is lang fan van de muziek Vanuytsel. “Hij was een sterke schrijver, zijn muziek heeft iets oervlaams en zijn teksten zijn soms zo herkenbaar.”

Welke indruk laat de coronaperiode na bij een frontman van een druk tourende band? “Ik vind de stilte die nu heerst bij momenten magisch. Die lockdown hoeft niet perse iets negatief te zijn: er dwaalt nu een rust over de stad, daar is niets mis mee. Nu de maatregelen stilaan versoepelen, zal die stilte stilaan weer plaatsmaken voor wat drukte, daarom vonden we nu het gepaste moment om de clip uit te brengen.”

“Als band hoeven we ons nu ook niet noodzakelijk te heruitvinden. Ik ben geen grote fan van al die online optredens. Iedereen zie je maar van alles te proberen, maar bij Amenra zou dat alle magie wegpakken”, aldus Van Eeckhout nog, die zich dezer dagen vooral bezighoudt met nieuwe muziek schrijven en zijn tweeling van 9.