Zo’n 10.000 Gentse wagens mogen binnenkort de LEZ niet in Erik De Troyer

04 oktober 2019

18u00 1 Gent Zo’n 10.000 wagens die in Gent staan ingeschreven mogen binnenkort de stad niet meer in omwille van de lage-emissiezone. Dat blijkt uit cijfers van de stad. Daarom krijgen alle bewoners van die lage-emissiezone die zo’n wagen in hun bezit hebben deze maand nog een waarschuwingsbrief. Via boodschappen op Waze en zelfs tweedehandswebsites wil de stad toch nog die laatsten bereiken die de LEZ nog niet kennen.

Op 1 januari 2020 is de lage-emissiezone in Gent een feit. Concreet moeten dieselwagens minstens euronorm 5 halen om de binnenstad in te mogen. Euronorm 4-diesels mogen binnen mits betalen. Alle oudere diesels vallen in de rode categorie en mogen dus niet binnen. Voor benzine-wagens zijn de regels iets soepeler. Daarvan mogen enkel euronorm 1 en 0 de stad niet in. Wie toch zo’n wagen heeft mag de binnenstad enkel in en uit mits bezit van een speciale dagpas. Daarvan mag men er maar 8 per jaar aanvragen en men betaalt er 35 euro per keer voor.

De stad kende een lange aanloop naar de invoering van die zone. In 2017 begon de stad al met communiceren over wat toen nog niet meer dan een plan was. “Het was een heel bewuste keuze om meer dan 2 jaar te voorzien tussen de beslissing om een LEZ te creëren en het effectieve invoeren ervan. Dit gaf ons de tijd om maximaal in te zetten op het uitrollen van flankerende maatregelen én goede communicatie, zodat de Gentenaars zich zo goed mogelijk konden/kunnen voorbereiden”, klinkt het op het kabinet van schepen Tine Heyse (Groen).

Maar hebben de Gentenaars zich ook voorbereid? Niet helemaal zo blijkt. “Cijfers over autobezit komen steeds met een vertraging van zo’n twee jaar waardoor ze al wat achterhaald zijn op het moment dat we ze krijgen. Uit de cijfers blijkt dat eind 2017 nog 12,8% van de voertuigen in Gent niet conform de LEZ zijn. Zij vallen in de rode categorie. We vermoeden dat de aankondiging van de LEZ voor een versnelde verjonging van het wagenpark heeft gezorgd maar dat er toch nog 10% wagens in Gent in de rode categorie vallen.” Dat betekent dat nog meer dan 10.000 wagens wel ingeschreven zijn in Gent maar de binnenstad binnenkort niet meer in mogen. Binnen de LEZ zelf zou het nog om meer dan 2.000 auto’s gaan. Dat kan gaan om eigenaars van oldtimers maar net zo goed om mensen die zelfs niet beseffen dat de LEZ er zit aan te komen.

In de laatste rechte lijn naar de LEZ zet de stad in op communicatie via zowat alle denkbare kanalen. In juni kregen alle Gentse gezinnen al een brief in de bus. Deze maand valt nog een specifiekere brief in de bus bij iedereen in het LEZ-gebied die nog een niet-conforme wagen bezit. Iedereen die de Waze-app gebruikt als gps zal een pop-up krijgen in een straal van 20 kilometer van Gent met info over de lage-emissiezone. Ook op tweedehands-sites voor wagens komen waarschuwingen. Voora gericht op Gentenaars die een oudere wagen willen kopen.