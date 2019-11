Zo groot is het hart van de Buffalo-supporters: massa’s speculaas mee voor inzamelactie in Genk Sabine Van Damme

10 november 2019

19u47 6 Gent De supporters van KRC Genk zamelen een hele maand zaken in voor gezinnen in armoede. Vandaag stond hun inzamelactie in het teken van Sinterklaas. Dus riep de KAA Gent Foundation alle Gent-supporters om speculaas mee te nemen naar Gent. Met succes.

De KAA Gent Foundation lanceerde de oproep op Facebook. Ze vroegen alle Gent-supporters die naar Genk meegingen om speculaas of andere Sinterklaas-gerelateerde dingen mee te nemen, en die dan af te geven in het stadion van Genk. De oproep werd massaal gevolgd door àlle Gentse supportersclubs. Met een mooi resultaat. De stewards van Genk waren alvast blij verrast met de mooie geste van Gent. Zo groot is het hart van de Gentse supporters dus. Allemaal samen tegen armoede, luidde de leuze. Maar de 3 punten voor de competitie, die namen de Buffalo’s in ruil wel mee naar huis.