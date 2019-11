Zo groot is die nieuwe Zeesluis in Terneuzen Sabine Van Damme

11 november 2019

11u57 0 Gent Al decennia wordt erover gepraat, en nu is ze ook echt in aanbouw, die nieuwe Zeesluis in Terneuzen. Het Nederlandse droneteam van Rijkswaterstaat heeft luchtbeelden gemaakt, en daarop zie je pas écht hoe groot dat project is.

De nieuwe Zeesluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. Ter vergelijking: de Westsluis bij Terneuzen is momenteel de grootste, en die is 290 meter lang en 40 meter breed. Schepen tot 12,50 meter diepte kunnen daar doorheen, door de nieuwe sluis zullen schepen tot vijftien meter diep kunnen passeren. In theorie dan toch, want het kanaal Gent-Terneuzen is nog niet zo diep dat deze schepen volgeladen door kunnen.

Er is al veel gebeurd, sinds de officiële eerste spadesteek exact 2 jaar geleden. Een flink stuk van de Schependijk is afgesnoept. Daar wordt nog volop gewerkt aan een nieuwe kade. Het bedrijventerrein Schependijk is verkleind om voldoende ruimte te bieden aan de schepen die straks het Kanaal Gent-Terneuzen op- of afvaren van en naar de Nieuwe Sluis. Er is een tijdelijk ‘Kapitein Rooiboskanaal’ gegraven, zodat de oude Middensluis nog tot half 2021 gebruikt kan worden. Zonder dat extra kanaal zou die Middelsluis nu al maanden buiten gebruik zijn, wat de capaciteit van het sluizencomplex uiteraard ferm omlaag zou halen. Als de nieuwe zeesluis klaar is – volgens de planning in de loop van 2022 – wordt de middensluis gesloopt.