Zo groen is Camping Stropke vandaag al Sabine Van Damme

20 september 2019

18u57 2 Gent Camping Stropke, waar een hechte gemeenschap woont, moet weg, zo vindt het Gentse stadsbestuur. De camping die al 40 jaar achter de Blaarmeersen ligt, moet wijken voor groen. Maar die plek is al groen.

Dat Camping ’t Stropke moet verdwijnen, blijft de gemoederen beroeren. Maandag komt de kwestie nog eens op de gemeenteraad. Voor 2016 was het een oord van verderf, maar sinds Freddy Dhondt de camping overnam, is het een leuke plek, met een hechte gemeenschap waar mensen die aan de rand van de maatschappij zijn beland weer op het juiste spoor worden gezet. Maar volgens het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen dat voorligt, moet de camping weg. Want de hele zone tussen Mariakerke en Gent Sint-Pieters moet een soort vijfde groenpool worden. De Bourgoyen, Park Halfweg, de Blaarmeersen en de Sneppemeersen moeten met elkaar verbonden worden. “Het aanplanten van groen is broodnodig”, klinkt het bij het stadsbestuur. Luchtbeelden gemaakt boven de camping tonen echter dat de camping de meest groene plek in de omgeving is. Freddy hoopt dat de stad de plannen alsnog zal bijsturen, en de 2 hectare grote camping zal laten bestaan. “Waar moeten deze bewoners anders naartoe?”, zucht hij. “Op de wachtlijst voor een sociale woning, samen met die 12.000 andere die daar al staan?”