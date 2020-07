Zo goed als iedereen draagt masker in stadscentrum, problematischer in schakelstraten

Gent

Het dragen van een mondmasker is vanaf vandaag verplicht in het centrum van Gent en op de drukke assen zoals de Bevrijdingslaan en Wondelgemstraat. In het stadscentrum volgt zo goed als iedereen de nieuwe regelgeving nauw op, in de schakelstraten heeft niet iedereen de boodschap begrepen. De helft draagt daar een masker, de ander helft draagt er geen of op een niet-beschermende manier.