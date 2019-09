Zitten én zwijgen voor de vrede Erik De Troyer

21 september 2019

13u31 0

Vandaag is ‘Internationale dag van de vrede’ en ook op de Korenmarkt is dat merkbaar. Daar verzamelen een 40-tal mensen om een sit-in te houden onder de noemer ‘Silence for Peace’. Het was met zekerheid de stilste protestactie ooit in Gent. “Door te zitten in stilte werken we aan herstel van evenwicht tussen innerlijk en uiterlijk klimaat”, klinkt het bij de organisatoren. Iedereen die dat wil kan nog tot 18u aansluiten.