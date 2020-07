Zingende sopraan vandaag opnieuw te spotten op het water Wietske Vos

19 juli 2020

08u30 0 Gent Hebt u de zingende sopraan op het water gemist vorig weekend? Geen nood, vandaag is ze weer te zien en te beluisteren. Wie zin heeft om toch een beetje in de Gentse Feestensfeer te komen, kan haar vanaf ongeveer 11u45 spotten op de Gentse binnenwateren.

Vorige week zondag verraste sopraan Esmeralda Schütz (31) de wandelaars in het Gentse stadscentrum met een a capella recital vanuit een kajak (we schreven eerder dat het een kano was, maar het blijkt een kajak te zijn) op het water. Dit eenmalige initiatief van de zangeres en een vriendin die meehelpt peddelen, is henzelf blijkbaar ook bevallen, want ze gaan vandaag, zondag, opnieuw het water op.

Het duo vertrekt rond 11u45 bij het Baudelopark, vaart vervolgens via de Krommewal langs de Kraanlei, slaat af naar het Gravensteen en vaart een stukje de Lievekaai op, ongeveer tot aan de Brug der Keizerlijke Geneugten.

Vervolgens gaat de reis weer terug, om via de Korenlei naar de Ajuinlei tot aan de Lindenlei te varen, en ongeveer rond 13u30 te eindigen bij de Verlorenkost.

Wie wil genieten van klassieke opera-aria’s of evergreens allerhande die onder de bruggen en tussen de kades weergalmen, kan uitkijken naar ‘de zingende kajak’. Of gewoon afgaan op het geluid, natuurlijk.