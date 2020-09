Zin in apéro, lunch, wijn of zoet? Dan kan je terecht bij Aluwiz aan de Zuiderpoort Jill Dhondt

16 september 2020

15u18 1 Gent Evelyne Chimkovitch (33) is geboren en getogen in de horeca. Hiervoor hield ze een cocktailbar open aan de Kinepolis, nu is ze een lunchrestaurant gestart aan de Zuiderpoort. Daar roert ze zelf in de kookpotten, maar loopt ook rond in de zaal om het contact met de klanten te behouden.

Aluwiz is een lunchbar en restaurant. Je kan van maandag tot zaterdag terecht voor een verkwikkend ontbijt, een lekkere lunch en op vrijdag en zaterdag ook voor avondeten. Naast de vaste menu, steekt Evelyne elke week een ander weekmenu ineen. Dat gaat van soep tot pasta en salades. Klassiekers zoals steak tartaar, stoverij, mosselen, zeetong en gamba’s zijn doorlopend verkrijgbaar. Vanaf oktober kan je hier ook terecht voor pannenkoeken. Er is met andere woorden heel wat te vinden, vandaar de naam: Aluwiz. Dat is een samentrekking van de woorden apéro, lunch, wijn en zoet.

“De locatie is bewust gekozen”, zegt Evelyne. “Het is een goede ligging met veel bedrijvigheid in de buurt. Als het goed weer is kan je genieten op ons uitgebreide terras, en anders hebben we binnen ook genoeg plaats.”

Aluwiz, Henri-Joseph Reystraat 1, Ledeberg. Open van 9 tot 16 uur, vrijdag tot 22 uur.