Zij kunnen letterlijk zijn bloed drinken: Rode Kruis Gent bombardeert Mathias De Clercq tot donor



Sabine Van Damme

22 januari 2020

18u09 1 Gent Burgemeester Mathias De Clercq ging bloed geven bij het Rode Kruis in de Sint-Pietersnieuwstraat. Er is een nieuwe campagne om meer bloeddonoren te vinden, en de burgemeester wilde het goede voorbeeld geven. “En raad eens welke bloedgroep ik heb? A Positief!”, grapte hij.

‘Positief’ is immers een van Mathias’ favoriete woorden. En positief ingesteld als hij is, ging hij dus bloed geven bij het Rode Kruis in de Sint-Pietersnieuwstraat 107. “Er is een nieuwe nationale campagne om meer bloed- en plasmadonoren te vinden”, zegt hij, “en daar wil ik als burgemeester graag mijn schouders onder zetten. Ik wil alle Gentenaars die mogen, oproepen om ook bloed of plasma te geven. En zo’n oproep zou niet echt eerlijk zijn, als ik het ook niet zelf deed. Bij deze heb ik het goede voorbeeld gegeven.”

In het mooi ingerichte centrum van het Rode Kruis in de Sint-Pietersnieuwstraat komen vooral studenten over de vloer, zo blijkt, en dat kan dus beter. Het was niet de eerste keer dat de burgemeester bloed doneerde, maar het was wel lang geleden. “Je passeert eerst langs een dokter, en daarna mag je in de zetel plaatsnemen. De prik voel je nauwelijks”, zegt hij. De burgemeester is niet flauw gevallen, en blijkt ook geen blauw bloed te hebben, maar gewoon rood.

