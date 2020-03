Ziekenhuizen weren bezoek, coronapatiënten worden nu overal opgenomen Sabine Van Damme

14 maart 2020

16u35 23 Gent Volgens de richtlijn van de federale regering moeten ziekenhuizen voortaan bezoek weigeren. Ook de vier Gentse ziekenhuizen gaan dus op slot. In het UZ Gent hebben ze de situatie nog steeds onder controle, maar ze verwachten wel een piek in de komende week.

Geen bezoek meer welkom, en security voor de deur. Een vreemd zicht aan het Gentse UZ vanmiddag. Mensen die op bezoek kwamen, mochten er niet meer in. “We moeten dit doen volgens de richtlijnen van hogerhand”, zegt Karlien Wouters, woordvoerder van het UZ. “We laten wel uitzonderingen. Palliatieve patiënten en mensen op intensieve zorgen mogen wel nog familie ontvangen, en ook gehospitaliseerde kinderen mogen hun ouders uiteraard nog zien.”

Verder is de situatie nog steeds onder controle, zegt Wouters. “We hebben nu vijf bewezen coronapatiënten die gehospitaliseerd zijn, waarvan 2 op intensieve zorgen. Uiteraard liggen die allemaal in quarantaine. Op de spoedafdeling is het heel druk, vooral omdat heel veel zorgpersoneel met symptomen zich wil laten testen op corona. Zij moeten dat doen, om te weten of ze nog mogen verder werken, of niet. Maar we zitten nog niet over onze limieten, en ons team is gemotiveerd. We hebben nog geen grote uitval bij het personeel, al verwachten we dat uiteraard ook daar mensen ziek zullen worden. Daarom worden niet-dringende ingrepen uitgesteld.” Coronapatiënten worden overigens niet enkel meer in het UZ gehospitaliseerd. De 4 Gentse ziekenhuizen mogen nu patiënten opnemen, uiteraard allemaal in afgesloten omstandigheden.