Ziekenhuizen en huisartsen in Gent bevestigen huidige lage besmettingscijfers Wietske Vos

28 juli 2020

17u02 58 Gent De besmettingen in Gent blijven heel laag, volgens de officiële cijfers. Weerspiegelen deze getallen de realiteit? Een kleine steekproef bij ziekenhuizen en huisartsen leert dat Gent inderdaad bijzonder weinig nieuwe besmettingen laat optekenen. Wel is het druk in de huisartsenpraktijken, wat atypisch is voor de zomer.

Volgens Sciensano werden in Gent de voorbije 7 dagen 24 nieuwe bevestigde gevallen geteld. Dit zijn 9 bevestigde patiënten per 100.000 inwoners. Sinds 4 dagen zijn geen bevestigde gevallen meer geregistreerd. In totaal werden in Gent 867 gevallen geteld. Gent telt ongeveer 262.200 inwoners.

Twee ziekenhuizen met elk 1 patiënt

“Het is inderdaad rustig”, bevestigt communicatieverantwoordelijke Lies Ketels van de dienst Communicatie van UZ Gent. “Momenteel verblijft nog maar 1 COVID-19-patiënt in ons ziekenhuis. Die ligt op de midcare-eenheid, dat wil zeggen niet op higcare. De voorbije weken schommelde het aantal opgenomen patiënten tussen 1 en 4, en dat blijft stabiel.” Ketels bevestigt nogmaals dat tijdens de eerste golf in het voorjaar UZ Gent weliswaar zijn deel heeft gehad, maar de Gentse regio met minder besmettingen te kampen had dan andere grotere steden. “Pas op, het is een uitdaging geweest, met 6 afdelingen met uitsluitend COVID-19-patiënten, en in totaal meer dan 260 gehospitaliseerde COVID-19-patiënten. Maar dat was nog altijd minder dan in andere regio’s. Een verklaring hebben we daar niet voor. Maar het stelde ons in staat om, al dan niet tijdelijk, 44 patiënten over te nemen uit woonzorgcentra of andere ziekenhuizen die gespecialiseerde zorg nodig hadden.”

“Ook bij ons is er nog 1 persoon met een bevestigde COVID-19-diagnose opgenomen”, zegt Yne Van de Mergel van de dienst Communicatie van Jan Palfijn. “Deze persoon ligt niet op intensieve zorgen. Daarnaast is er af en toe een COVID-verdachte, dat wil zeggen mensen die symptomen vertonen, maar heel vaak gaat dit om een ander virus. Wat we ook wel eens zien, is een zogenaamde ‘vals positief’ geteste persoon. Dat is iemand die voor een operatie bijvoorbeeld getest moet worden, en positief test. Later blijkt dan dat deze persoon het virus eerder doormaakte, waarbij nog dood materiaal in de neus aanwezig was. Maar uiteindelijk is dat dus geen nieuwe besmetting.”

Maria Middelares en Sint-Lucas geven geen concrete cijfers vrij, maar bevestigen bovenstaande trend. Maria Middelares meldt “een heel lichte stijging sinds vorige week, die sindsdien weer gestabiliseerd is. Niets alarmerends”. Ook Sint-Lucas zegt geen stijging te zien in de cijfers, ook niet op intensieve zorgen: “Het is status quo en zeer rustig op het vlak van COVID-19”.

Drukke zomer voor huisartsen

Anders dan andere jaren in de zomer is het nu heel druk in de huisartsenpraktijken”, zegt Fleur Simillion, algemeen coördinator van de Huisartsenvereniging Gent. Dat is echter niet omdat er meer besmettingen zijn: “Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn er de mensen die terugkomen van een land met code oranje of rood, en die getest moeten worden. Een tweede groep betreft de hertesters, personen die een contact met hoog risico achter de rug hadden en opnieuw getest moeten worden. En een derde groep zijn de patiënten die effectief symptomen hebben, maar die blijken vaak door andere virussen veroorzaakt te zijn. Niet meer dan 1 % van de geteste personen, test positief voor COVID-19. En dit cijfer blijft stabiel.”

Een andere factor die nog bijdraagt tot de drukte, zijn de uitgetelde verzorgingsvragen. Simillion. “We hebben een milde winter achter de rug met een griepprik die minder hevig was dan anders. Maar eind van de winter stak corona de kop op, en dat zorgde ervoor dat veel andere zorg werd uitgesteld, omdat veel mensen niet naar de dokter durfden. Deze mensen komen nu wel nar de praktijk. Bovendien kregen we veel vragen over de zieke, over de maatregelen, voor testen enzovoort.”

Ook in het weekend is drukker dan andere jaren, aldus Simillion: “We behouden momenteel nog de zomerbezetting, maar bij de huisartsen van wacht is de standby toch al vaker opgeroepen dan anders.”