Ziekenhuisnetwerk Gent officieel gestart, zonder AZ Maria Middelares Sabine Van Damme

11 juni 2020

10u53 0 Gent Het Ziekenhuisnetwerk Gent is nu officieel een feit, en heeft zelfs een eigen logo. Het is een officiële samenwerking tussen het UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en het AZ Oudenaarde. Het vierde Gentse Ziekenhuis, AZ Maria Middelares, koos voor een ander ziekenhuisnetwerk. “Met dit systeem willen we aan elke patiënt de beste en betaalbare zorg aanbieden”, zegt oud-burgemeester Daniël Termont, die voorzitter wordt van het netwerk.

Het Ziekenhuisnetwerk is dus officieel uit de startblokken geschoten. “De uitdagingen binnen de sector waren al groot, door de huidige coronacrisis zijn ze alleen nog maar toegenomen en scherper gesteld”, weet Termont. “Alleen via doorgedreven en gestructureerde samenwerking kunnen we die uitdagingen het hoofd bieden. Het is onze ambitie om in Gent en Oudenaarde over een paar jaar te beschikken over één van de sterkste zorgnetwerken in ons land. Meer nog, we willen hét voorbeeld worden.”

Investeringen efficiënter inzetten

Bedoeling van het netwerk is intensief te gaan samenwerken, kennis en info te delen, maar bijvoorbeeld ook wachtdiensten verdelen of investeringen efficiënter inzetten. “We gaan samenwerken met huisartsen, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, thuiszorg en andere spelers. We gaan niet besparen”, benadrukt Termont. “Maar door geld efficiënter te gebruiken komen er wel middelen vrij voor extra investeringen. Zo willen we komen tot een volledig aanbod van klinische zorg, op enkele kilometers afstand van de woonplaats van de patiënt.” Termont heeft door zijn carrière zelf een enorm netwerk, maar kent de ziekenhuiswereld ook als patiënt, wat een groot voordeel is. Het Ziekenhuisnetwerk Gent krijgt ook een eigen logo, met vier ineengeschoven groene rechthoeken. Het is en blijft de bedoeling dat de patiënt weet in welk ziekenhuis is hij, maar ook in welk ziekenhuisnetwerk.

Dat AZ Maria Middelares tot een ander netwerk is toegetreden, het E17-ziekenhuisnetwerk, is jammer, bevestigt Termont. “Want nu zullen we in ons netwerk beschikken over een groot deel van de Gentse gegevens, maar niet van allemaal. Het zou logischer zijn mochten de ziekenhuizen ook geografisch gegroepeerd zijn. Maar nu kijken we vooral vooruit.”