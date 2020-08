Zeven konijnen gedumpt met hoopje eten in park in Wondelgem Jill Dhondt

16 augustus 2020

Buurtbewoner Anja Santens was verbaasd toen ze zeven konijnen tegenkwam in het Driemasterpark in Wondelgem. De konijnen waren daar achtergelaten met niets meer dan een hoopje eten. Samen met enkele buren heeft de vrouw de konijnen gevangen en overgebracht naar haar woning. Daar werden de dieren in een ruime draadkooi in de tuin gestoken, en voorzien van eten en een afdak. “Het is niet de eerste keer dat ik daar achtergelaten, tamme konijnen vind”, zegt Anja. “Vorige week heb ik daar nog een witje gevonden.” De dieren hebben intussen een nieuwe thuis gevonden waar ze permanent kunnen blijven.