Zeven jaar cel voor overvallers die 180.000 euro aan juwelen stalen: “Nog altijd angst bij mijn vrouw die ze in wurggreep hielden” Jeroen Desmecht

22 mei 2019

17u47 5 Gent Twee leden van een internationale dievenbende zijn woensdagochtend veroordeeld tot 7 jaar cel. Eind januari 2017 pleegden ze een gewelddadige overval op juwelier Lefebvre aan het Koophandelsplein in Gent. Ze gingen ervandoor met 180.000 euro aan juwelen. “Ze hielden mijn vrouw in een wurggreep. Twee jaar later is ze nog altijd angstig”, getuigt juwelier Michel Van Der Donk.

“Mijn vrouw had juist de beveiligingsdeuren ontgrendeld, én wou de zaak openen”, vertelt mede-eigenaar Michel Van Der Donk. “Waarschijnlijk stonden ze haar al een tijdje op te wachten. Ze glipten binnen en namen haar in een wurggreep.”

De uitbaatster werd vast getapet en onder dwang gehouden, terwijl de daders driest huishielden in de zaak. Glaswerk en meubilair moesten eraan geloven. “Ze is er nog steeds van onder de indruk. Ze heeft die ochtend doodsangsten uitgestaan.”

Ook een werkneemster, die juist aan haar shift wou beginnen, werd gevat en vast getapet door de daders. In totaal werden beide dames een tiental minuten onder dwang gehouden. Nadien vertrokken de dieven met hun buit: 180.000 euro aan juwelen.

Internationaal speurwerk

De daders gingen ervandoor met een vluchtwagen. Een attente getuige merkte het verdachte voertuig op in de Savaanstraat en noteerde de nummerplaat. In totaal zouden vier personen betrokken zijn geweest bij de overval. De federale politie begon een onderzoek, twee verdachten werden geïdentificeerd.

“De politie heeft prachtig werk geleverd. Met behulp van camerabeelden waren ze de twee al snel op het spoor. Zo werden ze gefilmd door verschillende beveiligingscamera’s. Hun Visakaart werd ook getraceerd in een restaurant hier om de hoek, waar ze voor de overval uit eten gingen.”

De twee verdachten, beide jonge mannen van Chileense nationaliteit, werden geseind bij Interpol. Eén van hen werd nadien bij een overval op een juwelier in Parijs op heterdaad betrapt. “De andere is voorlopig nog spoorloos”, vertelt de juwelier. “Maar ik heb er vertrouwen in: als hij gecontroleerd wordt, loopt ook hij tegen de lamp. Ook hij is woensdag bij verstek veroordeeld.”

De boef die wel werd gevat, verscheen woensdag voor de neus van rechter Hans De Waele. “Ze kwamen speciaal naar ons land om grote vermogens te stelen”, motiveert de rechter zijn vonnis. “Dit is georganiseerde criminaliteit. “Bovendien pleegden ze enkele dagen voordien ook een woninginbraak.”

Emotionele schade

De dieven moeten hun slachtoffers nu duizenden euro’s aan schadevergoedingen betalen. De gestolen juwelen zijn nog steeds spoorloos. “We zijn verzekerd, maar het volledige bedrag recupereren we niet”, vertelt de uitbater. “Maar goed: uiteindelijk is dat maar materiële schade. Vooral mentaal heeft zo’n voorval een grote impact. Mijn vrouw is sindsdien een pak angstiger.” De identiteit van de twee andere betrokkenen, is voorlopig niet bekend.