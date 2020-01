Zestigtal identificatiekaarten voor politieagenten in opleiding verdwenen in Oost-Vlaamse politieschool Didier Verbaere en NLA

19 januari 2020

13u38

Bron: Belga 6 Gent In de Oost-Vlaamse politieschool PAULO in Mendonk Gent is een zestigtal identificatiekaarten voor politieagenten in opleiding verdwenen. De school gaat niet uit van diefstal, maar heeft de verdwenen kaarten wel aangegeven, om te vermijden dat malafide figuren zich als politieagent zouden voordoen.

Aspiranten aan de politieschool krijgen een studentenkaart om zich te identificeren wanneer ze bijvoorbeeld deelnemen aan wegcontroles. Gedeputeerde van Onderwijs Kurt Moens (N-VA) gaat niet uit van diefstal, maar eerder van een ongelukkige vergissing.

Toch zijn de kaarten aangegeven, in de hoop dat ze in de tussentijd niet misbruikt worden. Een studentenkaart voor de politieschool is een witte kaart met een einddatum erop vermeld. Een officiële politiekaart is geel en blauw. De politie van Gent heeft voorlopig nog geen aangifte gekregen. De school wil de kaarten laten seinen zodat ze onbruikbaar worden.