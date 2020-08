Zestien mondmaskerboetes uitgeschreven afgelopen weekend Sabine Van Damme

03 augustus 2020

13u34 0 Gent Slechts zestien keer heeft de politie afgelopen weekend een boete uitgeschreven voor mensen die zonder mondmaskers in het centrum liepen of op het openbaar vervoer zaten.

De mondmaskerplicht in Gent wordt goed opgevolgd. Het afgelopen weekend heeft de politie zestien boetes van 250 euro uitgeschreven voor mensen die de regel toch aan hun laars lapten. Waar dat juist gebeurde, is niet duidelijk. In Gent is het mondmasker verplicht op straat in het hele winkelwandelgebied, ook voor fietsers en joggers. Ook in de schakelstraten – Dampoortstraat, Bevrijdingslaan en Wondelgemstraat – geldt de mondmaskerplicht, net als op de Blaarmeersen en in de recyclageparken. Sinds de mondmaskerplicht werd ingevoerd, zijn al 24 boetes uitgeschreven. De politie heeft de eerste dagen vooral aan sensibilisering gedaan, maar voortaan wordt er dus effectief beboet.