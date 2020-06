Zesdejaars sluiten middelbaar af in mineur: “We missen heel veel, en er is geen manier om dit nog goed te maken”

Gent

Het zesde middelbaar is een magische periode. Je kan niet wachten om de volgende stap te zetten en deel te worden van het ‘volwassen leven’, maar tegelijk kijk je nostalgisch terug op de voorbije zes jaar. De coronacrisis stuurt dat helemaal in de war. Hoe hebben de zesdejaars de jongste maanden beleefd? Vandaag: Justine Praet (17), die nog enkele dagen school loopt in het Sint-Janscollege. Lees hier het verhaal van andere zesdejaars.