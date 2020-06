Zesdejaars De Wijze Boom maken rapsong voor eigen proclamatie Wietske Vos

25 juni 2020

13u51 0 Gent De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Wijze Boom in Sint-Amandsberg maken deze week zelf een rapsong, onder begeleiding van muzikanten van vzw KAPOW . Het resultaat van hun creativiteit is vanavond te horen op hun eigen proclamatie.

De mediatheek van De Wijze Boom, gelegen naast het Sint-Baafskouterpark en vlakbij de Rozenbroeken, is omgetoverd tot een heuse opnamestudio. De leerlingen van klas 6A zitten muisstil in hun banken terwijl een klasgenootje een deel van de voorbereide tekst rapt in de microfoon. Elk om de beurt doen ze hun ding, met de beat die ze eerder deze week samen in elkaar boksten, in de koptelefoon op hun oren. (Lees verder onder de video, waarin Kobe (11) zijn tekst inzingt en Bent (11) naast Kwame aan de knoppen zit.



Zelf aan de knoppen

Muzikanten Owen Perry Weston en Kwame MülZz, netjes op een afstand omwille van de coronamaatregelen, begeleiden en coachen de kinderen. Enkele van de kinderen hebben interesse voor de opnameapparatuur. Ze mogen naast Kwame aan de knoppen zitten en meehelpen opnemen. Als alles klaar is, wordt er gejuicht en luisteren ze samen naar het voorlopige resultaat.

“De klas 6B heeft deze workshop ook gevolgd en tegen vanavond maken we een mix van beide raps”, vertelt Kwame. “Vandaag hebben ze de teksten gemaakt en nu zijn we de rap aan het opnemen. Tijdens de vorige sessie hebben de kinderen zelf een beat bedacht, en hebben we instrumentale opnames gemaakt met drums, ukelele, fluit en nog enkele instrumenten. Als er nog tijd is, maken we nog een filmpje.”

Het resultaat is vanavond te horen op de coronaproof proclamatie voor ouders en leerlingen van het zesde leerjaar.