Zesdaagse zeker nog 6 jaar in ’t Kuipke, nu voor het eerst met 170.000 bio-afbreekbare bekers Sabine Van Damme

05 november 2019

13u18 4 Gent Se 79ste editie van de Gentse Zesdaagse in ’t Kuipke wordt volgende week dinsdag al weer op gang geschoten, met alleen maar goed nieuws. Ook hier voortaan geen wegwerpbekers meer, maar bio-afbreekbare exemplaren. En de organisatie heeft een nieuw contract met de stad afgesloten, waardoor er de komende 6 jaar zeker nog pistespektakel in Gent gegarandeerd is. Enige minpunt: Keizer Iljo heeft last van zijn elleboog.

Vorig jaar werd de afvalberg op de Zesdaagse nogal scheef bekeken. In Gent zijn we intussen de herbruikbare bekers gewoon, en daar werd nog ongegeneerd plastic op de grond gegooid. “Daar maken we dit jaar komaf mee”, zegt organisator Rob Discart. “Makkelijk was dat niet, want wij moeten rekening houden met de veiligheid van de renners.” Glas of herbruikbare bekers zijn te zwaar, daar kan mee gegooid worden. Maar er is een alternatief gevonden. “Dit jaar zijn er biologisch afbreekbare PLA-bekers. 170.000 exemplaren hebben we besteld. We gaan het publiek sensibiliseren om die in de juiste afvalbakken te dumpen, en het bedrijf Suez zal er nieuwe grondstoffen van maken, hier in de regio. Zo houden we rekening met de veiligheid én onze ecologische voetafdruk.”

Nog nieuw: geen Primus-bier meer op de piste. Brouwerij Haacht merkt al een tijd dat het pilsverbruik in het algemeen daalt, en bracht daarom een nieuw merk op de markt, Super 8. Daaronder vallen 8 nieuwe bieren, waaronder ook de Flandrien. “Met dat bier komen we dit jaar naar de Zesdaagse”, zegt Dieter Van Muylder van Brouwerij Haacht.

Uiteraard is het spektakel op de piste gegarandeerd: Iljo Keisse, het afscheid van Moreno De Pauw, Victor Campenaerts die het baanrecord op ‘5.000 meter met staande start’ uit 1981 wil verbreken op zondag, opnieuw een damescompetitie op vrijdag en zaterdag en een samenwerking met de Special Olympics waardoor voor het eerst ook mensen met een verstandelijke beperking aan de start komen. En laat ons niet vergeten dat Gent met ’t Kuipke de kortste – 166 meter – en dus snelste wielerpiste ter wereld heeft.

Memorial Patrick Sercu

Muziek is er ook, met Coco Junior op woensdag, Laura Lynn op donderdag, Silvy De Bie op vrijdag en Garry Hagger op zaterdag. En er is de eerste memorial Patrick Sercu op vrijdagavond. “Patrick was een groot wielerkampioen, een succesvol wedstrijdleider en vooral een prachtig mens”, zegt Rob Discart. “Met deze memorial willen we hem jaarlijks eren. Het wordt een aparte ploegkoers van een uur, want dat was zijn favoriete onderdeel.”

Sportschepen Sofie Bracke (Open Vld) heeft misschien nog het beste nieuws van allemaal. “We hebben een nieuw contract afgesloten met organisator Golazo. Dat wil zeggen dat er ook de komende zes jaar zéker een Zesdaagse georganiseerd wordt in ons Gents Kuipke.”

De allerlaatste kaarten voor ‘De Gentse Feesten van de Winter’, van 12 tot 17 november in ’t Kuipke in het Citadelpark, zijn nog steeds te verkrijgen bij Uitbureau.