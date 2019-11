Zesdaagse stilgelegd na horrorcrash, Gerben Thijssen afgevoerd Sabine Van Damme

00u02 14 Gent De Zesdaagse van Gent is gisterenavond om 23.45 stilgelegd na een zware valpartij. Gerben Thijssen bleef roerloos liggen na een botsing met de Deen Oliver Wulff Frederiksen. Het duurde zeker een kwartier voor Thijssen kon worden afgevoerd.

Het publiek hield de adem in toen de Belg Thijssen in de bocht met volle snelheid een stuurfout maakte en naar beneden donderde. In zijn val raakte hij de Deen Oliver Wulff Frederiksen, die ook tegen de vlakte ging. Na de zware val van Cavendish eerder op de avond was dit nog veel erger, bleek al snel.

Thijssen knalde vol op zijn gezicht en bleef roerloos liggen. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse maar het duurde een hele tijd voor Thijssen terug bij bewustzijn was. De nooddeur van de piste ging open. Een ziekenwagen en een MUG reden tot onder de piste, maar het was wachten tot Thijssen verplaatst kon worden. Toen dat gebeurde gaf het publiek een aarzelend applaus. De organisatie riep om dat de wedstrijd voor vanavond werd stopgezet, op vraag van de andere renners. Logisch, en die mededeling werd dan ook op een lang applaus onthaald.

Normaal wordt op dinsdag gekoerst tot 1 uur ’s nachts. Het hele voorval deed onmiddellijk terugdenken aan de zware crash waarbij de Spanjaard Isaac Galvez in 2006 het leven liet. Dat was het grootste drama ooit in de geschiedenis van de Zesdaagse.