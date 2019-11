Zesdaagse hernomen na zware val Thijssen: “Renners zitten met Gerben in hun hoofd” Yannick De Spiegeleir

13 november 2019

21u45 1 Gent Een dag na de horrorcrash van Gerben Thijssen (21) namen de renners woensdagavond opnieuw de draad op van de Zesdaagse. “Gelukkig komt hij er bovenop, maar uiteraard zindert dit na”, klinkt het bij de fans.

Een pintje in de ene en een hamburger in de andere hand. Opzwepende beats en een presentator die het publiek in de juiste stemming brengt. Gejuich voor de renners die alles uit de kast halen om als eerste over de streep te rijden. Wie woensdagavond niet beter wist, zou denken dat er geen vuiltje aan de lucht was in ’t Kuipke, maar het gespreksonderwerp nummer één in de tribunes en op het middenplein was wel degelijk de zware val die de jonge Gerben Thijssen maakte.

Sport is keihard

Eén van de aandachtige supporters was Gino De Pauw, vader van Moreno De Pauw, die tot gisteren een tandem vormde met de onfortuinlijke Thijssen. De Pauw verscheen vandaag opnieuw aan de start met Jonas Rickaert aan zijn zijde. “Als ouder sta je er niet vaak bij stil, maar zo’n val kan iedereen overkomen. Wees maar zeker dat Moreno, en bij uitbreiding alle renners vanavond met Gerben in hun hoofd zitten”, zegt Gino. “Dat de Zesdaagse hernomen wordt is normaal, sport is nu eenmaal keihard. Al zijn mijn gedachten ook bij de ouders van Gerben. Voor die mensen moet dit verschrikkelijk zijn.”

Voor Moreno De Pauw is het zijn laatste Zesdaagse. Begin oktober kondigde hij zijn afscheid aan van het baanwielrennen. De presentator riep het publiek op om massaal achter hem te staan. “Steun hem vocaal bij elk individueel nummer. Het is de allerlaatste keer dat we hem hier in actie zien”, klinkt het.

Risico van het vak

Ook fans Marijn, Matthieu en Wouter stonden stil bij de val van Thijssen. “Uiteraard gaat die val over de lippen. We waren hier gisteren niet, maar zoiets overschaduwt het volksfeest dat de Zesdaagse is toch wel. Gelukkig gaat het niet om een dodelijk ongeval en zal de renner er terug bovenop komen, enkel in dat geval zou het definitief stopzetten van deze Zesdaagse gerechtvaardigd zijn. Het klinkt hard, maar jammer genoeg hoort een zware val bij de risico’s van dit vak.”

Piet Bossuyt komt samen met zijn vrienden Francis en Marcel al jaren kijken naar de Zesdaagse. “We zitten zelf regelmatig op de fiets, maar baanwielrennen is toch een vak apart. Die val had slechter kunnen aflopen, hopelijk komt Thijssen er helemaal terug bovenop. Daar duimen we voor.”