Zesdaagse gaat gewoon door Maar nog niet duidelijk met welke ploegen Sabine Van Damme & Wim Naert

13 november 2019

11u57 7 Gent Zoals verwacht gaat de Zesdaagse vanavond gewoon door. Na overleg staan zowel de renners als de organisatie achter deze beslissing.

Een zware val van Cavendish, en later op de avond een horrorcrash van Gerben Thijssen. Mooi was de eerste avond van de Zesdaagse niet. Omdat er geen duidelijkheid was over de gezondheidstoestand van de jonge renner toen die na een kwartier verzorging op de piste naar het UZ werd afgevoerd, werd de wedstrijd niet meer hervat na zijn crash. Gerben Thijssen heeft naast meerdere breuken ook 3 kleine hersenbloedingen en zal een paar dagen op de afdeling intensieve zorgen liggen, zo blijkt nu.

Toch gaan de Zesdaagse vanavond gewoon door. Op zich een logische beslissing. Maar de wielerwereld is een kleine wereld, en zeker de pisterenners vormen daarin een hechte groep. Alle renners kennen elkaar, en zo’n crash laat altijd een diepe indruk na. Maar ‘the show must go on’, en nu het ernaar uitziet dat het allemaal wel goed zal komen met Thijssen, zal er dus opnieuw gefietst worden vanavond. Met een iets banger hart dan gisteren, en met minder feestgevoel bij de renners waarschijnlijk.

In welke constellatie er gefietst zal worden is nog niet beslist. Het is nog steeds niet duidelijk of Mark Cavendish, de ploegmaat van Iljo Keisse, nog kan meedoen. Keisse kreeg na de val van Cavendish Jonas Rickaert als ‘tijdelijk’ ploegmaat. Diens oorspronkelijke maat, de Nederlander Roy Pieters, bleef aan de kant.

Moreno De Pauw, die zijn laatste Zesdaagse rijdt, moet sowieso een nieuwe compagnon krijgen nu Thijssen out is. De Deen Frederiksen, die ook tegen de vlakte ging bij de val van Thijssen, zal normaal gezien wel gewoon kunnen fietsen. De organisatie heeft dus nog wat werk voor de boeg voor de officiële start om 20 uur vanavond.