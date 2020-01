Zes wagens getakeld op nieuwe taxistandplaatsen Sint-Jacobs Jill Dhondt

12 januari 2020

16u35 0 Gent De nieuwe taxistandplaatsen op Sint-Jacobs worden voortdurend ingenomen door gewone wagens, zaterdag werden er zes weggesleept. Gentse taxichauffeurs vragen aan de politie om kordater op te treden.

Tijdens de heraanleg van de Vlasmarkt werden de taxistandplaatsen verplaatst naar Sint-Jacobs. Sinds donderdag kregen taxichauffeurs daar vier vaste plaatsen, vanaf 22 uur is het volledige pleintje voorbehouden voor hen. Toch werden de plaatsen het voorbije weekend voortdurend ingenomen door gewone wagens.

“Zaterdag heeft de politie ingegrepen en zes voertuigen getakeld”, meldt Joeri Cools, lid van de taxi-delegatie. “Een halfuur later stond de rij terug vol. Toen we de politie opnieuw belden wouden ze niet een tweede keer takelen. Ze moeten kordaat durven optreden en consistent handelen. Als een auto op een taxiplaats staat moet die getakeld worden, niet klem gezet of beboet, dat is de wet.”

Standplaatsen op twintig meter van elkaar

Eens de werken aan de Vlasmarkt afgerond zijn zullen de taxistandplaatsen op Sint-Jacobs blijven. Op de Vlasmarkt worden er drie nieuwe standplaatsen voorzien, voor de vernieuwde terrassen. Hier zit Joeri een probleem: “Alle taxi’s zullen terug aan de Vlasmarkt staan, het gaat daar terug chaos en ruzie zijn. Niemand gaat aan Sint-Jacobs wachten. Het zou beter zijn als de Vlasmarkt enkel terrassen heeft na de heraanleg, geen taxistandplaatsen meer.”