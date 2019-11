Zes viervoeters tussen 15.000 studenten: HoGent start proefproject met honden op de campussen Sabine Van Damme

18 november 2019

17u00 0 Gent Vanaf vandaag brengen 6 personeelsleden van de Hogeschool Gent hun hond mee naar het werk. Het blijft voorlopig bij die zes, en in mei volgt een evaluatie van het project. “Studies tonen aan dat honden op het werk de stress verlagen en de sociale contacten bevorderen. Dat willen wij hier testen”, zegt Kelly Ott van de communicatiedienst, die met het idee op de proppen kwam. De eerste dag bleek alvast een succes.

HoGent heeft 15.000 studenten en 1.200 personeelsleden, verdeelt over verschillende campussen. Zes van die personeelsleden brengen voortaan hun hond mee naar het werk. “We hebben bij de HoGent de gewoonte dat iedereen mag meedenken over leven en werk op onze campussen”, zegt woordvoerder Isabelle Claeys. “Kelly Ott van de communicatiedienst kwam op de proppen met het idee om honden mee te brengen naar het werk. Niet zomaar, uiteraard. Haar voorstel was gestaafd door onderzoek, dat aantoont dat de aanwezigheid van een hond een positieve invloed heeft op de algemene gezondheid van de werknemers. Kelly ging zelfs op studiebezoek bij bedrijven als Mars Belgium en Nestlé Purina, waar al langer honden rondlopen. Het voorstel werd onder de loep genomen door de directie, en vandaag zijn er zes honden aanwezig op de Hogeschool.” (Lees verder onder de foto)

De zes honden en hun baasjes doorliepen een strenge selectieprocedure. Voorlopig blijft het ook bij die zes, het is niet de bedoeling dat de onderwijsinstelling een zoo wordt. Het is vooral ook niet de bedoeling dat studenten plots hun huisdieren gaan meebrengen. En er is een reglement opgesteld over het omgaan met de honden. Wie ze wil aaien, moet dat vragen aan de baasjes. Ze mogen niet gevoederd worden, en ze gaan voorlopig ook niet in de les zitten. Het zijn bureau-honden.”

Zo komt het dus dat Kelly Ott voortaan Bib meebrengt naar de Campus Schoonmeersen, en Ann Piron met Duke naar het werk komt. David Van Bunder werkt met Kiba op campus Vesalius, Frauke Velghe met Muddy en Tom Wellekens met Chico zijn actief op het KASK en Isolde Tack neemt Zulu mee naar campus Melle. “Het gebeurt ook allemaal niet zomaar”, verzekert Kelly. “De studenten van de Bachelor Dierenzorg volgen het project van dichtbij. Ze bekijken niet alleen het effect op de werknemers, ze kijken vooral ook naar de invloed die het op de dieren heeft.” Daar maakt Kelly zelf zich alvast geen zorgen over. “Mijn Bibi is een heel rustig dier. Ze ligt hier op het bureau gewoon in haar mandje. Mijn directe collega’s hier waren meteen akkoord met het idee om haar mee te brengen, want dat is uiteraard wel een voorwaarde. De ‘bureau-hond’ moet welkom zijn. (Lees verder onder de foto)

Ook Ann Piron van de personeelsdienst is overtuigd van het project. “De aanwezigheid van mijn hond Duke is goed voor min temperament en mijn rust. Vroeger moest ik mij altijd haasten, omdat ik voor en na het werk een uur met Duke wilde wandelen, en omdat dat beestje altijd zo lang alleen thuis zat. Nu is Duke gewoon hier, en kan ik tussendoor ook wandelen. Dat is beter voor mijn tijdsindeling, én het maakt niet meer zoveel uit als een vergadering eens langer duurt. Ook voor Duke is het goed, die ziet nu veel mensen overdag. Mijn collega’s zijn ook erg blij met de komst van Duke.” Voor Isolde Tack is het niet zo vreemd dat de hond mee naar school gaat. Zij werkt op de opleiding Dierenwelzijn. “Bij ons zijn er wel eens honden aanwezig in de lessen, gezien het thema”, zegt ze. “Maar voor de rest van dit pilootproject is het niet de bedoeling dat de honden mee de leslokalen in gaan. Ook in de kantines mogen ze niet binnen.”

De eerste dag was alvast een succes, vindt woordvoerder Isabelle Claeys. “Je merkt meteen dat de sfeer anders is. Mensen zijn precies zachtaardiger, socialer. Ze maken meteen contact, als er een hond mee is. Ook de studenten komen spontaan een praatje slaan. Alleen al die spontane glimlach als mensen een hond op de campus zien, is goud waard.”