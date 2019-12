Zes senioren vertellen over hun seksleven tijdens kunstenfestival Jill Dhondt

04 december 2019

16u58 0 Gent With Pleasure werd gelanceerd als het kunstprogramma dat jouw seksleven zal verbeteren. Tijdens één van de voorstellingen vertellen zes Gentse senioren over hun seksleven, vroeger en nu.

Eva Neklyaeva kreeg vrij spel van Vooruit. Ze koos voor een driedaagse waar je een show kan meepikken, meer kan leren over bondage, porno kan bekijken, naar podcasts over seks kan luisteren en alles kan vragen wat je maar wil weten. Naar het kunstenfestival With Pleasure kan je alleen gaan, met vrienden of partners. Iedereen is welkom om haar of zijn kwetsbare plekken te ontdekken. Een diverse, creatieve seksualiteit zonder paternalisme staat centraal.

Eén van de meest uitzonderlijke voorstellingen is ‘All The Sex I’ve ever Had’. Daarin vertellen zes Gentse senioren, waaronder een gepensioneerde poetsvrouw en een leraar zedenleer, over hun seksleven. De verhalen gaan over de meest intieme mijlpalen in hun leven: hun eerste liefje, turbulente affaires, een coming-out en het verlies van een geliefde. Meer dan een inkijk in iemands seksleven, is de voorstelling een ode aan het tonen van kwetsbaarheid.

Info

‘All The Sex I’ve ever Had’ speelt op 12, 13 en 14 december in de Vooruit. Het is een onderdeel van het eenmalig kunstfestival With Pleasure.