Zes op de tien Gentse winkels laten deur openstaan terwijl airco draait: “Je doet ‘s winters jouw ramen toch ook dicht?” Cedric Matthys

09 augustus 2020

19u51 4 Gent In 60 procent van de winkels in Gent staan de deuren wagenwijd open terwijl de airco volop draait. Dat blijkt uit een telling van het Gents MilieuFront. De organisatie hoopt in de toekomst op een verbod, al is dat volgens schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) niet zo eenvoudig. “Het is nuttiger om in te zetten op sensibilisering”, zegt ze.

37 graden en volop zon. De vier vrijwilligers van het Gents MilieuFront (GMF) die zaterdag door de Gentse straten trokken, zullen ongetwijfeld stevig gezweet hebben. Samen deden ze, net als vorig jaar, hun ronde in de Gentse winkelstraten. “We inventariseerden in totaal 297 winkels", legt vrijwilliger Pieter Nuytinck uit. “Bij zes op de tien winkels draaide de airco volop terwijl de deuren wagenwijd openstonden. Dat is zelfs meer dan vorig jaar. Toen ging het om de helft van de winkels. Voor ons is dat onverstaanbaar. Je doet ‘s winters jouw ramen toch ook dicht?”

Vooral ketens

Door de deuren niet te sluiten, gaat heel wat energie verloren. Volgens GMF zijn het vooral de ketens die zondigen. “Zo hield in de Veldstraat 75% van de winkels de deuren open", licht Nuytinck toe. “Al zijn er ook goede voorbeelden. De winkelketen COS (onderdeel van de H&M-groep, nvdr.) houdt de deuren bijvoorbeeld bewust gesloten. Ook economisch is dat een goede zet. Er komen dan wel minder bezoekers binnen, maar het zijn wel klanten die bewust naar de winkel komen. Al is dat besef nog niet bij iedereen doorgedrongen. Vandaag kregen we van een winkelmedewerker te horen dat hij de deuren niet mocht sluiten van het hoofdkantoor. In de winkel hangen camera’s en er wordt nauwlettend op toegezien.”

New York

GMF verwijst naar New York als te volgen voorbeeld. In de Amerikaanse stad moeten restaurants en winkels al sinds 2015 de deuren gesloten houden als de airconditioning aan staat. Toch is zo’n wet ook in Gent invoeren volgens schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) niet zo eenvoudig. “Allereerst denk ik dat we hier als stad niet voor bevoegd zijn", zegt ze. “Daarenboven is het nuttiger om in te zetten op sensibilisering. Ik wil daarom binnenkort samen zitten met het GMF en de winkels om dit dossier eens grondig te bekijken. Misschien kunnen we samen een campagne uitwerken.”