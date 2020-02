Zes maanden cel gevraagd voor vervalst voorschrift Wouter Spillebeen

15u49 1 Gent Een Gentenaar die volgens het parket een voorschrift voor een geneesmiddel vervalste, riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro.

Het voorschrift viel op bij een controle. “Het is duidelijk vals”, volgens de procureur. “Het is een kleurenkopie en de handtekening en de datum zijn met balpen overschreven. De dokter wiens naam erop staat, zegt dat het zeker niet zijn handschrift is.” Voor het valse voorschrift, goed voor amper twee doosjes van een courant geneesmiddel met dezelfde werking als aspirine, vordert de procureur een celstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro, eventueel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden.

De beklaagde had geen verklaring klaar, maar zegt wel dat hij niet de bedoeling had om een voorschrift te vervalsen. “Ik was al bij de dokter geweest voor een tenniselleboog en ’s nachts werd de pijn erger”, zei hij. “Ik kon er niet van slapen. Maar ik geloof niet dat ik het voorschrift vervalst heb. Kleurenkopies maken is mijn stijl niet.” Hij vraagt om de opschorting uit te spreken. Over enkele weken kent hij zijn straf.