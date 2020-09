Zes Gentse cultuurhuizen organiseren samen kunstenfestival NO(W)WORRIES Wietske Vos

23 september 2020

11u25 0 Gent Van 28 oktober tot 8 november 2020 slaan zes Gentse cultuurhuizen de handen in elkaar voor een uniek stadsfestival: NO(W)WORRIES. Op het programma staan nieuw werk van Belgische en internationale makers en projecten die de huidige gemoedstoestand uitdagen. Op die manier wil NO(W)WORRIES alternatieven aanreiken voor de coronasituatie.

‘Een genereus stadsfestival voor een geweldig onzekere toekomst’, is de tagline van het nieuwe festival. NO(W)WORRIES is een samenwerking tussen Kunstencentrum Vooruit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen en S.M.A.K. Het stadsfestival vindt plaats van 28 oktober t.e.m. 8 november, op verschillende locaties in Gent.

Andere formats

Sommige projecten nemen de publieke ruimte in en zoeken naar andere formats. Zo palmt Kubra Khademi samen met vluchtelingen de straten van Gent in. Julian Hetzel creëert een nieuwe, fluïde realiteit uit het stof van het (koloniale) verleden. David Weber-Krebs en Sarah Vanhee presenteren publicaties die ons dwingen naar de toekomst te kijken en het heden in vraag te stellen. Anna Boghiguian opent een nieuwe expo waarin ze de condition humaine observeert, in werken die tegelijk poëtisch en politiek zijn. En Nightshift ten slotte verwelkomt een diverse mix aan artiesten in een veilige en experimentele ruimte, in het doolhof van het Gentse operagebouw.

NO(W)WORRIES presenteert werk van Simon Allemeersch, Luanda Casella, Jozefien Mombaerts, Kim Noble, Bryana Fritz, Kubra Khademi, David Weber-Krebs, Salam Atta Sabri, Sarah Vanhee, Julian Hetzel, Anna Boghiguian, Silvia Federici, Bryana Fritz, Laryssa Kim, Luk Perceval, Studium Generale / Laura Nsengiyumva, Femke Gyselinck, Sara Leghissa, Gouvernement, Decoratelier, Zuidpark, Mama’s Open Mic, Post Animal, Bebe Books, House Of Lux, Leaving Living Dakota, Ensemble Opera Ballet Vlaanderen.

www.noworries.be