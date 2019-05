Zes Gentenaars mogen (voorlopig) naar Vlaams parlement, drie naar de Kamer Sabine Van Damme & Erik De Troyer

27 mei 2019

00u03 0 Gent Met een nog steeds onvolledige uitslag ziet het er wel naar uit dat er best wat Gentenaars hun zetel in het Vlaams parlement veroverd. Gelijk van welke partij ze zijn, dat is sowieso goed voor onze stad.

Voor het Vlaams Belang mogen Adeline Blancquaert en Johan Deckmyn zich alvast voorbereiden op pendelgedrag naar Brussel. Zij stonden respectievelijk op 2 en 6 op de Vlaamse lijst van het VB, die momenteel 6 verkozenen kent. Sp.a mag drie mensen naar Vlaanderen sturen, en één daarvan is Freya Vandenbossche. PVDA heeft momenteel 1 Oost-Vlaamse zetel, die voor Tom De Meester is voorbehouden. Open Vld heeft vier verkozenen, waarbij Stephanie D’Hose de Gentse dossiers mag gaan verdedigen. Bij N-VA is Elke Sleurs 1 van de zes verkozenen. Groen stuurt voorlopig geen Gentenaars naar Vlaanderen, net als CD&V.

Ook voor de kamer zijn Gentenaars verkozen. Burgemeester Mathias De Clercq haalde het vanop de lijstduwersplaats, maar hij zal verzaken en zijn plaats afstaan aan de eerste opvolger, een niet-Gentenaar. Veli Yüksel op 4 haalde het voorlopig niet. Egbert Lachaert is van Merelbeke, maar dat is bijna Gent. Ook hij is verkozen. Bij N-VA is uiteraard lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt verkozen, voor lijstduwer Siegfried Bracke is het een dubbeltje op z’n kant. Vlaams Belang heeft geen Gentenaars die verkozen zijn voor de kamer, net als CD&V en PVDA trouwens. Groen mag de Gentse Evita Willaert sturen. Bij sp.a mag lijsttrekker Joris Vandenbroecke de Gentse honneurs waarnemen.