Zes Gentenaars hebben eed afgelegd in Vlaams parlement Sabine Van Damme

18 juni 2019

19u39 0 Gent In Brussel hebben vandaag 124 volksvertegenwoordigers de eed afgelegd als Vlaams Parlementslid. Daarbij zitten slechts 6 Gentenaars. Zij zullen tot 2024 de Gentse dossiers moeten verdedigen op Vlaams niveau.

Van de 27 Oost-Vlamingen die verkozen raakten zijn er dus 6 uit Gent. Er zitten een paar nieuwkomers bij, en ook enkele ervaren rotten. Adeline Blanquaert van Vlaams Belang is de jongste Gentenaar in Brussel. Partijgenoot Johan Deckmyn is terug van weggeweest. Stephanie D’Hose van Open Vld is nieuw, net als Tom De Meester van PVDA. Elke Sleurs (N-VA) en Freya Van den Bossche (sp.a) hebben intussen heel wat ervaring opgedaan.