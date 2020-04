Zelfs Van Eyck probeert te ontsnappen: brandweer hangt banner terug vast Sabine Van Damme

20 april 2020

17u39 2 Gent Zelfs Jan Van Eyck probeert te ontsnappen uit de lockdown. De banner met zijn afbeelding erop in de Jan Breydelstraat had er de brui aan gegeven maandagmiddag. De brandweer kwam ter plaatse om de kabel terug aan de muur te bevestigen.

Zowat overal in de stad kan je ze zien: Van Eyck-vlaggen die boven de straten zijn wapperen. Ze zijn bevestigd aan kabels die van gevel naar gevel zijn gespannen. Maandag was er wind, maar het was nu ook niet dat het echt stormde. Toch raakte de kabel van de banner in de Jan Breydelstraat los, waardoor de vlaggen gevaarlijk diep omlaag hingen. Niet dat iemand er last van had, er is toch nauwelijks volk in het centrum. Toch kwam de brandweer langs om de kabel terug aan de gevel te bevestigen, en Van Eyck terug op zijn plaats te hangen.