Zelfs lichtkrant roept op om tijdens Gentse Feesten op pleinen te consumeren Sabine Van Damme

16 juli 2019

07u40 78 Gent De ‘Gratis Gentse Feesten’ zijn al jaren een zorg van de hele stad. De pleinorganisatoren betalen hun artiesten (minstens deels) met de opbrengst van de drankverkoop op hun plein. Maar steeds meer mensen brengen eigen drank mee. Doe dat niet!

Blikjes uit de nachtwinkel zijn al jaren een doorn in het oog van de pleinorganisatoren en het stadsbestuur. Ja, die zijn goedkoper, en in principe mag elke consument kopen waar hij zin in heeft. Vrije markt, en zo. Maar bezoekers van de Gentse Feesten zouden moeten weten dat ze een gratis festival bezoeken, en zouden in ruil daarvoor hun drank bij de organisatoren moeten kopen. In theorie, dus. “Want voor Werchter of Tomorrowland koop je dure tickets, en daar breng je ook geen eigen drank mee”, argumenteren de organisatoren altijd. Maar aangezien de Gentse Feesten een stadsfestival zijn, kan je niemand verbieden om eigen drank mee te brengen. En blijkbaar is er ook nog steeds geen juridische grond gevonden om blikverkoop tijdens de Feesten aan banden te leggen.

Dus is sensibiliseren de enige optie. De organisatoren doen het zelf al jaren, ook de stad steunt het idee al lang. Er zijn onder meer stickers met ‘Hou de Feesten gratis’. Nu is er voor het eerst een lichtkrant geplaatst die op het euvel wijst. Die staat voor het Belfort, aan de kan van het Braunplein. Met bewegend beeld wordt daar gesteld: ‘Al 176 keer zijn de Gentse Feesten gratis! Ja Aloha! En dat willen we graag zo houden. Draag je steentje bij en consumeer bij de pleinorganisatoren. Dikke merci!’ Afwachten of het helpt.