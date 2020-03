Zelfs grafdelvers moeten helpen om alle speeltuinen snel af te sluiten Sabine Van Damme

17 maart 2020

14u40 0 Gent Gent laat 165 speeltuinen -terreintjes afgespannen met lint en er worden infoborden geplaatst. Woensdagmiddag moet alles klaar zijn. Zelfs grafdelvers helpen om de klus snel geklaard te krijgen.

“Alle speeltuinen worden afgesloten om het risico op overdracht van het coronavirus verder te beperken”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “Dit zijn geen maatregelen die we graag nemen. Maar nu telt maar 1 ding: het aantal besmettingen beperken. En dat kunnen we enkel allemaal samen. Aan alle kinderen en hun ouders: wandelen en ravotten blijft mogelijk in onze parken, maar dus niet op de speeltuinen. Draag goed zorg voor jezelf en voor elkaar.”

Sinds dinsdagmorgen is Gent bezig met het drukken en lamineren van infoborden. Die moeten op alle locaties geplaatst worden. De onderhoudsploegen van de stad doen dit met hoge prioriteit. In afwachting van de borden worden alle speeltuinen en speelterreintjes al afgespannen met lint.

Nestschommels weghalen

De ploeg speelinfrastructuur is ook gestart met het verwijderen van de nestschommels. Dat zijn immers favoriete hangplekken voor jongeren, en ze kunnen er met velen dicht bij elkaar tegelijk op. Een deel van de grafwerkers zal meewerken om die hele klus geklaard te krijgen tegen woensdagmiddag. Makkelijk is dat niet, want op sommige plaatsen - zoals de Blaarmeersen - is het speelterrein verspreid over de site, en moet er dus op meerdere plaatsen afgezet worden.