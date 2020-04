Exclusief voor abonnees Zelfs Belgische marine ontsnapt niet aan corona: 2 weken quarantaine na 5 weken op zee. “Aan boord met 140 collega’s, en dan zit je plots alleen” Sabine Van Damme

19 april 2020

20u58 8 Gent Niemand ontsnapt aan Covid-19. Zo’n 140 Belgische militairen moesten hun missie op zee na 5 weken vervroegd stopzetten en werden 2 weken in strikte quarantaine gezet. “Van intensief samenleven op een schip naar totale isolatie, dat was wennen”, zegt de Gentse Yentl Sieron (30). “Maar na één bevestigde besmetting aan boord was dat de enige juiste beslissing.” Op 4 mei wordt ze terug aan boord van de Leopold I verwacht.

Op zondag 23 februari vertrok Yentl Sieron, officier bij de Belgische marine, voor een missie van 2 maanden op zee met het fregat Leopold I. “We trokken eerst naar het zuiden, naar Malaga, door de Straat van Gibraltar”, vertelt ze. “In de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de Noordzee hebben we samen geoefend met Charles de Gaulle, een Frans vliegdekschip. Van daaruit zijn we dan samen richting Denemarken gevaren. Maar daar hebben we rechtsomkeer moeten maken, terug naar Zeebrugge.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen