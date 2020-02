Zelfplukboerderij uit televisiereeks ‘Gentbrugge’ opent tweede locatie door ontplofte wachtlijsten Jill Dhondt

25 februari 2020

18u18 0 Gent De zelfplukboerderij Oogstgoed, gelegen aan de Gentbrugse Meersen, was één van de plekken die Joris Hessels ontdekte in de reeks ‘Gentbrugge’. De boerderij werkte voor de reeks al met een wachtlijst, maar sinds de uitzending op televisie ontploften de aanvragen. Dat vormde de aanleiding voor de boeren om een tweede locatie te openen in Heusden.

“We telen momenteel voor een kleine vijfhonderd personen”, geeft Benny Van De Velde aan. Samen met Rony Nekkebroeck, die voorkwam in de reeks, houdt hij de boerderij draaiende. “Dat zijn onze vaste leden, waar zowel kinderen als volwassenen tussen zitten. Nog voor de reeks werd uitgezonden, hadden we al een wachtlijst met ongeveer twee honderd personen die wouden aansluiten. Elk jaar komen er namelijk een paar plaatjes vrij, daardoor kunnen we nieuwe leden kunnen aanvaarden. Maar sinds de televisiereeks ‘Gentbrugge’ is de wachtlijst compleet geëxplodeerd. Op twee weken tijd zijn er driehonderd aanvragen bijgekomen.”

Verlengd wegens succes

“We zijn heel benieuwd vanwaar die aanvragen allemaal komen”, geeft Benny aan. “Spijtig genoeg kunnen we op korte termijn geen plaats voor hen voorzien. Als we elk jaar een veertigtal personen gelukkig kunnen maken met een plekje, is dat al veel. Omdat we intussen vijf jaar bestaan, hebben we nog weinig uitval. Ons klantenbestand begint stilaan een vaste vorm te krijgen, maar de wachtlijst zal alsmaar blijven groeien. Onze collega’s in Destelbergen en Afsnee zitten ook boordevol, zelfplukboerderijen zijn erg populair vandaag. Daarom hebben we besloten om een tweede locatie te openen in Heusden.”

De zelfplukboerderij in Heusden zal op dezelfde principes gebouwd worden als de boerderij in Gentbrugge. De leden kopen een plukabonnement aan het begin van jaar, waarmee ze een jaar lang groente, fruit en kruiden kunnen plukken voor eigen gebruik. Wanneer ze langskomen om te oogsten kiezen ze zelf, er is geen sluitingsuur. Het enige verschil met de boerderij in Gentbrugge, is dat Benny de boerderij in Heusden met zijn vriendin Elise Vanbroeckhoven zal uitbaten. “We zijn verheugd dat de personen van op de wachtlijst toch lid zullen kunnen worden van een plukboerderij op afzienbare afstand. Heusden is namelijk gewoon de brug over, en je bent er. De leden zullen nog steeds hun voedselkilometers kunnen reduceren door bij ons zelf te komen oogsten.”