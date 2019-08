Zeldzame grootoorvleermuis sterkt aan in VOC Merelbeke Sabine Van Damme

16 augustus 2019

16u43 0 Gent In het Vogelopvangcentrum Merelbeke is een grootoorvleermuis binnengebracht. Dat gebeurt hooguit 5 keer per jaar, en is dus best bijzonder. Het beestje is niet gewond, alleen verzwakt.

De grootoorvleermuis heeft een andere levensstijl dan de veel vaker voorkomende gewone dwergvleermuis. De grootoorvleermuis – die haar naam echt niet gestolen heeft – vliegt hoger, en dichter bij bossen en parken. Dat ze door mensen gevonden wordt, gebeurt dus niet zo vaak. “Maar deze lag bij mensen thuis op de oprit”, zeggen Steffi Boelens en Erika De Potter van het VOC. “Die mensen zagen dat het diertje in nood was. Ze belden en we hebben hen gevraagd het binnen te brengen. Gewond is het diertje zeker niet, maar het is wel ferm ondervoed. Dus geven we het nu drie keer per dag eten met een spuitje, en ook vocht, zodat het kan aansterken.” Voorlopig zit de grootoorvleermuis binnen, als ze sterker is, mag ze naar de vliegkooi buiten. Als daar blijkt dat ze weer goed kan vliegen, wordt ze vrijgelaten. Dat is belangrijk, want het vleermuizenbestand in Vlaanderen gaat erop achter. “Dat komt door het gebruik van pesticiden, maar ook door het beter isoleren van woningen. Doordat zolders worden dichtgemaakt, verliezen vleermuizen veel van hun schuilplaatsen.”