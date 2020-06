Zeldzame échte kruidenier ‘Guido en Cécile’ stopt na 38 jaar: “Ik heb hier altijd met hart en ziel gewerkt” Jill Dhondt

18 juni 2020

16u23 0 Gent Guido Cosyn (61) studeerde enkele decennia geleden af als industrieel ingenieur, en nam meteen daarna de kruidenierszaak van zijn ouders op de Ottergemsesteenweg over. Samen met zijn vrouw Cécile Dua (61) heeft hij de winkel 38 jaar lang met hart en ziel uitgebaat. Deze zomer sluiten ze de deuren, wat het aantal overblijvende kruidenierswinkel in de streek haast tot nul terugbrengt. “Het liefst had ik nog drie jaar langer gewerkt, maar het gebouw is verkocht.”

Twee vriendinnen wandelen de kruidenierswinkel op de hoek van de Ottergemsesteenweg en de Burggravenlaan binnen, terwijl Guido de groente aan het aanvullen is. De ene bestelt wat charcuterie, groenten en snoep terwijl de andere tussen de metalen rekken snuistert. Guido nam de winkel 38 jaar geleden samen met zijn vrouw Cecile over van zijn ouders, nadat zij de winkel 37 jaar lang hadden opengehouden. “Ze hebben me nooit gestimuleerd om de zaak over te nemen, ze wilden dat ik ging studeren. Daarom koos ik voor industrieel ingenieur, maar tijdens mijn opleiding begon het te kriebelen om de winkel over te nemen, dat leek me boeiender dan ingenieur worden. Ik besprak dat idee met Cécile, die toen nog mijn vriendin was, en zij was meteen akkoord. Mijn ouders stemden in, op voorwaarde dat ik eerst mijn diploma haalde. Zo gezegd, zo gedaan.”

Een mooie 38 jaar later staan Guido en Cécile nog steeds met de glimlach in hun kruidenierswinkel op de hoek. Begin augustus is het verhaal uit, dan gaan de boeken toe. “Het liefst had ik nog drie jaar langer gewerkt, maar het gebouw is verkocht. Tot op vandaag heb ik hier met hart en ziel gewerkt. Al van toen ik klein was, maakte ik deel uit van de winkel. De klanten kenden me goed en zeiden soms ‘we gaan bij Guido naar de winkel’, hoewel de zaak toen nog van mijn ouders was. Ik zie graag mensen, en praat graag met hen. Onder gewone mensen voel ik me veel meer thuis, dan onder mensen die geloven dat ze meer zijn dan dat.”

Van meneer naar Mark

Omdat Guido al vroeg in de winkel stond, heeft hij veel zien veranderen. Vooral de verhouding tussen de klant en de winkelier is helemaal omgeslagen. “Mijn ouders spraken iedereen aan met meneer of mevrouw, terwijl ik de klanten van in het begin heb aangesproken met hun voornaam. Zo woonde er een kapitein-commandant in de buurt die vaak naar de winkel kwam. Mijn ouders noemden hem meneer, maar ik heb hem altijd aangesproken met zijn voornaam. Mijn ouders zouden door de grond zakken moesten ze dat gehoord hebben, maar die mens had dat graag.”

Toen Guido en Cécile begonnen, waren er nog veel kleine winkels zoals die van hen, maar die zijn intussen één voor één verdwenen. “Door de concurrentie van de warenhuizen vielen ze stuk voor stuk uit, waardoor ons klantenbestand net groter werd. We hebben ook steeds aan huis geleverd bij mensen die niet meer naar buiten konden, wat ons op de kaart zette. Nu heb ik nog maar een paar collega’s die echt zelfstandig werken, de anderen behoren toe aan een grote supermarkt. Wie nog overblijft verkoopt meestal enkel groenten en fruit of bereide schotels. Kruidenierswinkels zoals de onze, met een erg breed assortiment, vind je haast nergens meer. Dat zal uiteindelijk ook stoppen, net zoals de bakkers en beenhouwers.”

Werkpaarden

Haast veertig jaar lang hebben Guido en Cécile zes op zeven gewerkt. Drie dagen in de week staan ze om 4 uur op om naar de markt te gaan, de andere dagen ‘maar’ om 6 uur. “Dat zijn lange dagen, maar ik werk liever iets langer dan dat ik me moet opjagen”, vertelt Guido. “Rustig werken is niet lastig, een uurtje vroeger opstaan is niet erg. Ik ben zeer stressgevoelig, en te veel tijdsdruk vind ik niet aangenaam. Volgens mij is dat het probleem van vandaag: mensen moeten te veel doen op korte tijd. Begrijp me niet verkeerd, er is niets mis met een deadline, zolang je voldoende tijd krijgt om die te halen.”

De voorbije jaren heb ik vaak jongeren begeleid met wiskunde. Zo was er een meisje die ik zes jaar lang geholpen heb toen ze naar de middelbare school ging. Dat waren steeds kinderen van klanten die in de winkel vertelden dat hun kind aan het worstelen was met school Guido

Meer van dat

Opstaan om 4 uur in de ochtend zal Guido niet missen, maar de winkel wel? “Over het algemeen ben ik een erg rationeel persoon. Het stopzetten van de winkel is een beslissing die we met ons volle verstand genomen hebben. Ik had het graag nog drie jaar verder gedaan, maar ik kan ook goed alleen zijn.”

Dat de winkel stopt, wil niet zeggen dat Guido met pensioen gaat. Hij wil nog drie jaar ergens anders werken, graag in dezelfde sector. “Het mag in het genre bedienen en rekken aanvullen blijven, maar studiebegeleiding kan ook. De voorbije jaren heb ik vaak jongeren begeleid met wiskunde. Zo was er een meisje die ik zes jaar lang geholpen heb toen ze naar de middelbare school ging, of een jongen die hulp nodig had met zijn vakantiewerk. Dat waren steeds kinderen van klanten die in de winkel vertelden dat hun kind aan het worstelen was met school. Ik stelde dan altijd zelf voor om hen te begeleiden, een uurtje in de week. Dat zie ik zeker zitten om verder te zetten. Cécile zal zich intussen volledig toeleggen op de kleinkinderen.”