Zelden gezien in Gent: meerderheid keurt voorstel N-VA goed en zo krijgen de Gentse bioscopen extra ondersteuning Sabine Van Damme

24 juni 2020

23u37 7 Gent Opvallend op de Gentse gemeenteraad: de meerderheid heeft een voorstel van oppositiepartij N-VA goedgekeurd. Zoiets gebeurt in Gent zelden of nooit. Ronny Rysermans stelde voor om extra ondersteuningsmaatregelen te voorzien voor de Gentse bioscopen, en cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) gaat daarmee akkoord.

“Het klopt wat u zegt”, zei Souguir. “Zeker onze kwetsbare kleinere bioscopen, de arthouses, zaten voor corona al in woelig vaarwater. Met corona zal dat niet verbeterd zijn. Op 1 juli mogen de bioscopen weer open, maar niet met volle zalen. De regels van social distancing gelden ook hier. Dus zullen de kleinere bioscopen zeker inkomsten verliezen.”

Deel belastingen kwijtschelden

Ronny Rysermans had erop gewezen dat de bioscopen belastingen betalen per verkocht toegangsticket. “We zouden als stad een deel van die belastingen kunnen kwijtschelden”, stelde hij voor. “Of we kunnen op een andere manier steunen.” Cultuurschepen Souguir stelde de raad voor het voorstel goed te keuren. “Ik ben het eens met het principe om een ondersteuningsmaatregel uit te werken. Eigenlijk waren we al aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Maar ik stel toch voor dit voorstel goed te keuren.”

Tweede keer

Niks bijzonders, lijkt het, maar wie de Gentse politiek kent weet dat het zelden of nooit gebeurt, een voorstel van de oppositie goedkeuren. Zelfs als het gewoon een goed idee is, draait de meerderheid het doorgaans zo dat ze – door hetzelfde idee anders te formuleren – zelf met de pluimen kan gaan lopen. Het ondersteunen van art houses is uiteraard geen politiek gevoelig dossier, maar toch. Het gebeurde vroeger nooit, bij dit stadsbestuur is het de tweede keer dat een N-VA-voorstel wordt goedgekeurd.

Daarmee werd - om 23.30 uur - de marathonvergadering van 11,5 uren gespreid over 3 avonden afgesloten.