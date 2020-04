Zeker één bewoner besmet in woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg Jill Dhondt Sabine Van Damme

03 april 2020

17u50 0 Gent In alle woonzorgcentra worden steekproeven afgenomen, om te weten in welke mate het virus daar verspreid werd. In het woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg werden vijf testen afgenomen, één daarvan kwam positief terug. Het gaat om een bewoner die milde klachten vertoont, maar wel degelijk besmet is met het coronavirus.

Van het woonzorgcentrum De Vijvers werden twee personeelsleden en drie bewoners gecheckt. Eén van de bewoners vertoonde reeds milde symptomen, en testte positief op de test. “Er zijn mogelijks nog besmette bewoners, maar dat kunnen we niet met zekerheid weten tot er meer testen worden gedaan”, zegt Rudy Coddens, Schepen van Seniorenbeleid. “Wij zijn dan ook vragende partij om dringend werk te maken van extra testen.”

Omdat de besmette bewoner niet zwaar ziek is, werd hij niet overgebracht naar het ziekenhuis, maar in isolatie geplaatst op zijn kamer. “Voor de andere bewoners is er niets veranderd. Het personeel blijft sterk inzetten op social distancing tussen de bewoners, en het handhaven van hygiëne om ervoor te zorgen dat niet meer bewoners besmet geraken.”