Zeeman aan Dampoort heeft eigen TikTok-account met 7.000 volgers Jill Dhondt

18 februari 2020

19u08 76 Gent De Zeeman op de Dendermondsesteenweg heeft sinds kort een eigen TikTok-account. Onder de naam ‘Zeeman dampuurte’ posten de medewerkers geregeld filmpjes op het populaire jongerenkanaal. Sommige daarvan halen niet minder dan 340.000 likes binnen.

De Zeeman aan de Dampoort had al een Facebookpagina met iets meer dan vijfhonderd volgers. “Daar posten we regelmatig foto’s, en gingen we enkele keren live”, vertellen de teamleden. “We kregen daar steevast goede reacties op. Onze Facebookpagina werkt goed in vergelijking met andere winkels, maar we wouden origineel uit de hoek blijven komen.” Toen de dochter van een collega voorstelde dat ze filmpjes konden posten op TikTok, ging de bal aan het rollen.

Het team maakte een account aan, en begon filmpjes te posten. Daarin is te zien hoe de medewerkers dansen in kamerjassen, keukenschorten, sportkleren, onesies, sokken, met sjaals, handschoenen en halloweenartikelen. In een ander filmpje verdwijnt een verkoopster in een kopje, een eerder bericht toont hoe kerstartikelen als een domino op elkaar vallen. Op korte tijd vergaarde het account van de Dampoortse Zeeman 70.000 volgers. “Het is immens populair, we hadden dat niet verwacht”, klinkt het. “Toen één van de filmpjes viraal is gegaan, kregen we snel veel volgers.”

Werken met de glimlach

Het team onderhoudt het TikTok account samen. “We doen dat als het wat kalmer is in de winkel. Omdat het tussen de werkuren gebeurt, hebben we niet elke week tijd om een filmpje te posten. We wachten dan liever om een goed filmpje te plaatsen, dan zomaar iets te posten om te posten. Niemand van het team is verplicht om mee te doen. Wie wil mag zeker, maar het is zeker geen must. Wat we wel merken is dat het de werksfeer bevordert. We zijn steeds een hecht team geweest, dat graag plezier maakt. We werken hard, maar als het kan met de glimlach, dan gaat het nog vlotter.”

Bekende en nieuwe gezichten aanspreken

Door hun TikTok account kan het team een grotere doelgroep aanspreken. “Via facebook spraken we vooral bestaande klanten aan, maar niet iedereen heeft Facebook. Zo hebben de mensen van de Turkse gemeenschap vaak geen facebook, maar via hun kinderen zien ze onze filmpjes. Ze komen dan naar de winkel, en vragen naar de onesie of de sokken die we aanhadden in één van de video’s.”

De filmpjes van het Zeeman-team kunnen bekeken worden via hun TikTok account.