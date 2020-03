Zebras Are Timeless (Z.A.T.) viert tiende verjaardag met XL-feestje in Charlatan Kristof Vereecke

07u22 0 Gent De ultieme feeldgood band Zebras Are Timeless viert vrijdag zijn tiende verjaardag met een verjaardagsgig in café Charlatan. Niet toevallig café Charlatan: zo zette de groep rond zanger Silas Van Aeken de tent er al meerdere keer op stelten.

“Stilstaan is geen optie!”, staat al tien jaar te lezen in de bio van Zebras Are Timeless. “Een reputatie die we live ook altijd waar proberen te maken”, zegt zanger/gitarist Silas Van Aeken. “Zeker als we in de Charlatan spelen.” Het gamma stijlen van de Zebras is dan ook erg gevarieerd: Ska, reggae, rock-’n-roll, latin, gypsy en punk, het passeert allemaal de revue. “De Zebras nemen je mee van de Caraïben tot de Balkan. Maar allemaal met hetzelfde doel: een feestje op en naast het podium en dat al tien jaar lang.”

Zebras Are Timeless werd in 2010 opgericht door Silas van Laeken (gitaar, zang) en Arjen van de Weghe (keys, zang). Anthony Statius (bas) en Kristof Cornelis (Drums) vervolledigen de vaste bezetting en deze wordt vaak vergezeld van percussionist Jan De Neve en een troep blazers waaronder saxofonisten Jonas Claeys en Thomas Rommel en trompettist Sam Verryken. In 2012 kwam er een eerste EP, begin 2015 volgde de debuutplaat ‘99’ en met Ananas leverde de band nog een tweede EP af. Toch is het vooral hun livereputatie die de Zebras een plaatsje veroverden in de harten van de (Gentse) muziekliefhebber.

Het concert start vrijdag om 20 uur. De Zebras brengen ook hun vrienden van Mise en Scene mee naar de Charlatan voor een XL-feestje.