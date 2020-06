Zebrabeach omgevormd tot Zebraterras Jill Dhondt

30 juni 2020

11u01 0 Gent Het Zebrateam heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en heeft een alternatief bedacht voor Zebrabeach, dat door de coronamaatregelen niet kan doorgaan dit jaar. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus zal het strand een terras worden, dat elke dag open is van ’s middags tot ’s avonds.

Zwemmen of pootje baden in de Zebrastraat zit er dit jaar niet in. Wel kan je de hele zomer lang genieten van een pint of een cocktail met zicht op de vijver. Op donderdag is een deejay aanwezig om het publiek te verwennen met zomerbeats. Zondag is vooral gericht op kinderen en familie, die diverse activiteiten en workshops kunnen volgen zoals begeleide fietstochten en brunches. Door de coronamaatregelen is de capaciteit van Zebraterras beperkt tot honderd personen en kan er niet gereserveerd worden. Enkel voor de zondagse activiteiten werkt het team met inschrijvingen.

Zebrastraat, Zebrastraat 32, Gent.