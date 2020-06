Ze komen eraan! Mondmaskers en filters vallen volgende week tegelijk in Gentse brievenbussen Sabine Van Damme

04 juni 2020

18u13 0 Gent Begin volgende week krijgen de eerste Gentenaars ouder dan 12 – eindelijk – hun gratis mondmasker met twee filters in de bus. Bij het maatwerkbedrijf Mirto zijn ze donderdag gestart met het vullen en adresseren van de enveloppes. Ten laatste half juni moeten alle Gentenaars, scholen en stadspersoneel hun mondmaskers ontvangen hebben.

Intussen heeft iedereen wel al een of ander mondmasker op de kop getikt, want op het openbaar vervoer is dat al lang verplicht, maar toch komen ook de gratis mondmaskers van de stad er nog aan. Tegen midden juni moet elke Gentenaar ouder dan 12 zo’n herbruikbaar masker met 2 filters en een gebruiksaanwijzing in de bus hebben gekregen. Ook de Gentse scholen en het stadspersoneel krijgen mondmaskers. De Stad Gent bestelde de maskers bij haar stadsleverancier, de Belgische firma Bel-Confect.

De maskers bestaan uit een dubbele laag katoen waar je een filter kunt tussenplaatsen. Ook zonder filter kun je het masker gebruiken. Je maakt het masker vast met een gewoon lint onderaan en een lint met elastiek bovenaan.

De eerste leveringen met mondmaskers zijn ondertussen aangekomen. Twee Gentse maatwerkbedrijven, Ryhove en Mirto, zijn druk in de weer om ze snel en veilig te verpakken en klaar te maken voor de verzending, die op 5 juni start. Bpost zal de mondmaskers verdelen. Per dag worden 20.000 enveloppes gevuld. De beschikbare enveloppes worden per straat bedeeld. Het kan wel zijn dat de ene buur zijn masker(s) een paar dagen eerder krijgt dan de andere.