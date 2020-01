Zaterdag protestactie tegen homofoob geweld Sabine Van Damme

02 januari 2020

11u01 8 Gent Naar aanleiding van de twee jongens die recent een Naar aanleiding van de twee jongens die recent een pak rammel kregen op het Sint-Baafsplein, organiseert Campagne Rosa zaterdag een protestactie op datzelfde plein. “Haat wordt gezaaid”, stellen zijn, en daartegen willen ze een duidelijk signaal tonen.

“We roepen alle Gentenaars op een solidaire stem te laten horen met alle slachtoffers van geweld en discriminatie”, klinkt de oproep op Facebook. “Verbaal en fysiek geweld maken al te vaak deel uit van het leven van veel LGBTQI+ personen. We mogen voorvallen van LGBTQI+foob geweld niet tolereren. LGBTQI+fobie is niet eigen aan de mens, of een bepaalde culturele groep. Het is diepgeworteld in onze samenleving. Gewone mensen tegen elkaar opzetten is een veelgebruikte tactiek van de rechtse en conservatieve heersende klasse.” Er wordt opgeroepen om vlaggen en pancartes mee te brengen, en er zal ruimte zijn voor getuigenissen en sprekers.

Zaterdag 4 januari om 17u00 aan het Sint Baafsplein.

