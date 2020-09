Zangroep heeft alweer nieuwe manier gevonden om samen te zingen: vanuit de ramen van een Gents stadspaleis Jill Dhondt

23 september 2020

Zie Ze Zingen is geen gewone zanggroep. Ze repeteerden al in een bierbrouwerij en organiseerden enkele weken geleden een drive-in zangstonde. Voor begin oktober kwamen ze met een nieuw idee op de proppen: samen zingen uit de ramen van een eeuwenoud stadspaleis in de Veldstraat.

Hoe gekker het idee, hoe beter. Dat is het ongeschreven motto van de zanggroep Zie Ze Zingen. Hoewel de groep ook vaste zangmomenten organiseert, zetten ze af en toe een eenmalige actie op poten waarop iedereen welkom is. Hun nieuwste plan: zingen uit de ramen van Hotel d’Hane-Steenhuyse, een achttiende eeuws stadspaleis in de Veldstraat. “Het is een ode aan de kracht van muziek en tegelijk een pleidooi voor positiviteit tijdens corona”, zegt mede-organisator Geertrui Coppens.

“Het pand heeft 19 ramen waaruit je alleen of met een bubbel van twee kunnen zingen. Jasper en ik geven begeleiding van op de begane grond. We voorzien twee zangmomenten die telkens 2,5 uur duren. Deelnemen kost 7 euro per persoon, inclusief zangboekjes. Voor we start gaan, krijgen de deelnemers nog een woordje uitleg over het prachtige gebouw door een stadsmedewerker.”

