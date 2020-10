Zaakvoerder 5th Gök op Vrijdagmarkt minstens maand langer in de cel na inval in restaurant Cedric Matthys

13 oktober 2020

11u18 0 Gent De zaakvoerder van het restaurant 5th Gök op de Vrijdagsmarkt blijft nog minstens een maand in de cel. De man die mee aan het hoofd staat van de bekende restaurantketen in Gent wordt verdacht van mensenhandel en sociale fraude. Hij lokte medewerkers met mooie beloften van Turkije naar België om ze hier onderbetaald aan het werk zetten.

De saga rond de restaurantketen lijkt voorlopig nog niet op te houden. Vorige week woensdag viel de politie midden in de lunch binnen in de 5th Gök op de Vrijdagsmarkt. De zaakvoerder werd meegenomen en blijft nu minstens een maand langer aangehouden. De man, die samen met zijn familie verschillende horecazaken bezit in Gent, wordt er van verdacht zijn personeel economisch uit te buiten. Hij zit opgesloten wegens mensenhandel en sociale fraude.

(lees verder onder de foto)

Schamel loon

Concreet lokte de familie medewerkers met mooie beloften van Turkije naar België. Eens zij naar hier verhuisden, kregen ze echter een schamel loon uitbetaald. “Het systeem van arbeidsvergunningen, dat in essentie bestaat om de economie en de arbeidsmarkt te ondersteunen, werd hier gebruikt als uitbuitingsmechanisme”, klonk het eerder in een persbericht.

De politie onderzocht naast de 5th Gök woensdag nog vier andere panden. Het ging in totaal om drie restaurants, een café en een privéwoning. Tijdens deze actie verhoorden de inspecteurs personeelsleden over hun werkomstandigheden. Ook werden belangrijke stukken meegenomen voor verder onderzoek. Twee dagen later, afgelopen vrijdag, werd uiteindelijk ook de vader van de zaakvoerder gearresteerd en aangehouden. Of ook hij nog langer in de cel zal moeten blijven, wordt morgen beslist.